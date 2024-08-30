Ликвидация длилась 12 часов: в Сумах потушили масштабный пожар после российского обстрела

За более чем 12 часов непрерывной работы чрезвычайникам удалось ликвидировать масштабный пожар в Сумах, который начался в результате российского обстрела. Об этом заявили в МВД, передает УНН.

Детали

В Сумах ликвидировали масштабный пожар, вызванный вражеским авиационным ударом. Ликвидация пожара, площадью более 2000 кв. м длилась более 12 часов - резюмировали в МВД.

Всего на месте происшествия работало 80 человек личного состава и 22 единицы пожарной, аварийно-спасательной и другой техники в том числе для проведения высотных работ, подвоза воды.

Сейчас проводится разбор завалов, чтобы исключить риски возникновения повторных возгораний.

В результате удара 2 человека погибли, еще 13 травмированы - подытожили правоохранители.

Напомним,

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил, что россия нанесла удар по селу Глухов на Сумщине, в результате чего было уничтожено начало школы.