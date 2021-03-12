Лікування у стаціонарі: у НСЗУ розповіли, які послуги безплатні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Національній службі здоров’я розповіли про те, що входить у перелік послуг в межах пакетів стаціонарної допомоги. Там повідомили, що пацієнт має право на перелік безоплатних послуг: інструментальні та лабораторні обстеження, забезпечення знеболення та медикаментозну терапію; лікарський та медсестринський догляд; лікарські засоби з Нацпереліку основних, харчування. Про це повідомляє пресслужба НСЗУ, пише УНН.
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"Лікування у стаціонарі, що надається в межах пакету “Стаціонарна допомога дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій”. Госпіталізація включає: профілактику, діагностику, лікування (в тому числі медикаментозне), медичну допомогу вагітним з ускладненим перебігом вагітності, медичну реабілітацію в гострому періоді", - йдеться в повідомленні.
У НСЗУ додали, що якщо пацієнту призначено планову або ургентну операцію, передбачену пакетом “Хірургічні операції у стаціонарних умовах”, то до безоплатних медичних послуг за цим пакетом входить увесь перелік з пакету “Терапевтичні госпіталізації” та додатково: операція зі знеболенням; інструментальні та лабораторні обстеження; післяопераційний моніторинг пацієнта.
Додамо
Національна служба здоров’я з 1 липня 2021 року адмініструватиме програму реімбурсації інсулінів. Рецепт на інсуліни буде винятково електронним, а маршрут пацієнта – зрозумілішим.