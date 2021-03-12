Лікування у стаціонарі: у НСЗУ розповіли, які послуги безплатні

Деталі

"Лікування у стаціонарі, що надається в межах пакету “Стаціонарна допомога дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій”. Госпіталізація включає: профілактику, діагностику, лікування (в тому числі медикаментозне), медичну допомогу вагітним з ускладненим перебігом вагітності, медичну реабілітацію в гострому періоді", - йдеться в повідомленні.

У НСЗУ додали, що якщо пацієнту призначено планову або ургентну операцію, передбачену пакетом “Хірургічні операції у стаціонарних умовах”, то до безоплатних медичних послуг за цим пакетом входить увесь перелік з пакету “Терапевтичні госпіталізації” та додатково: операція зі знеболенням; інструментальні та лабораторні обстеження; післяопераційний моніторинг пацієнта.

Додамо

Національна служба здоров’я з 1 липня 2021 року адмініструватиме програму реімбурсації інсулінів. Рецепт на інсуліни буде винятково електронним, а маршрут пацієнта – зрозумілішим.