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Лікування коронавірусу: в Україні є 15 апаратів ЕКМО, більшість з яких знаходиться у Києві

Київ • УНН

 • 31215 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Україні наразі є 15 апаратів екстракорпоральної мембранної оксигинації, більшість яких знаходиться у Києві. Обладнання будуть встановлювати у першу чергу в тих лікарнях, які надають допомогу хворим на COVID-19. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

Лікування коронавірусу: в Україні є 15 апаратів ЕКМО, більшість з яких знаходиться у Києві

Завдяки ЕКМО можна ефективніше лікувати коронавірусну пневмонію, переконані медики. Однак наразі в Україні не так багато таких апаратів.

"Наразі в Україні є 15 апаратів ЕКМО, які в більшості зосереджені у місті Києві, але є у Харкові, Львові, інших регіонах. Планується закуповувати, але ми повинні розуміти, що препарати для екстракорпоральної мембранної оксигинації - це доволі складні апарати, на яких працюють висококваліфіковані спеціалісти і це тривала клопітка робота", - наголосив Ляшко.

За його словами, перед купівлею таких препаратів оцінюється потенціал, наявність фахівців, які готові цю допомогу надавати.

"Наша задача -  поставити те медобладнання в ті медичні заклади, де сьогодні є спеціалісти, які готові надавати допомогу саме на коронавірусну хворобу", - додав Ляшко.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, найближчим часом МОЗ оприлюднить дозування ліків, які допоможуть у лікуванні коронавірусу. Комбінація препаратів проти малярії, ревматоїдного артриту та ВІЛ-інфекції в певних клінічних станах може бути допущена для лікування коронавірусної хвороби.

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