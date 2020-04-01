Лечение коронавируса: в Украине есть 15 аппаратов ЭКМО, большинство из которых находится в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Украине теперь 15 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигинации, большинство которых находится в Киеве. Оборудование будут устанавливать в первую очередь в тех больницах, которые оказывают помощь больным COVID-19. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
Благодаря ЭКМО можно эффективно лечить коронавирусную пневмонию, убеждены медики. Однако пока в Украине не так много таких аппаратов.
"Сейчас в Украине есть 15 аппаратов ЭКМО, которые в большинстве сосредоточены в Киеве, но есть в Харькове, Львове, других регионах. Планируется закупать, но мы должны понимать, что препараты для экстракорпоральной мембранной оксигинации - это довольно сложные аппараты, на которых работают высококвалифицированные специалисты и это длительная кропотливая работа", - подчеркнул Ляшко.
По его словам, перед покупкой таких препаратов оценивается потенциал, наличие специалистов, которые готовы эту помощь оказывать.
"Наша задача - поставить то оборудование в те медицинские учреждения, где сегодня есть специалисты, которые готовы оказывать помощь именно на коронавирусную болезнь", - добавил Ляшко.
Напомним, по информации Минздрава, в ближайшее время Минздрав обнародует дозировку лекарства, которые помогут в лечении коронавируса. Комбинация препаратов против малярии, ревматоидного артрита и ВИЧ-инфекции в определенных клинических состояниях может быть допущена для лечения коронавирусной болезни.