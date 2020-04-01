Лечение коронавируса: в Украине есть 15 аппаратов ЭКМО, большинство из которых находится в Киеве

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Украине теперь 15 аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигинации, большинство которых находится в Киеве. Оборудование будут устанавливать в первую очередь в тех больницах, которые оказывают помощь больным COVID-19. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.