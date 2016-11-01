Лікарю загрожує два роки ув'язнення через смерть пацієнта на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Лікарю, який не надав належну медичну допомогу 29-річному чоловіку, доставленому з політравмою внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, загрожує два роки ув'язнення. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Рівненської області.
Встановлено, що у червні 2015 року лікар хірург обласної лікарні через недбалість не надав належну медичну допомогу 29-річному чоловіку, доставленому з політравмою внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Того ж дня пацієнт помер.
Згідно із висновком комісійної судово-медичної експертизи життя потерпілого можна було б врятувати при наданні належної медичної допомоги.
Щодо лікаря відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.140 КК України (невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого).
Лікаю загрожує позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправними роботами до 2 років, або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на той самий строк.