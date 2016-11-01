Врачу грозит два года тюрьмы за смерть пациента на Ровенщине

Установлено, что в июня 2015 года врач хирург областной больницы из-за небрежности не предоставил надлежащую медицинскую помощь 29-летнему мужчине, доставленному с политравмой в результате дорожно-транспортного происшествия. В тот же день пациент умер.

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы жизнь пострадавшему можно было бы спасти при предоставлении надлежащей медицинской помощи.

В отношении врача открыто уголовное производство по ч.1 ст.140 УК Украины (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для больного).

Врачу грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительные работы до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок.