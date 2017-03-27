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Лікаря-хірурга на Київщині судитимуть через смерть пацієнта

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Прокуратура Київської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно лікаря-хірурга, через непрофесійність дій якого помер пацієнт. Про це повідомляє прес-служба прокуратури, передає УНН.

Дії лікаря-хірурга кваліфіковано за ч.1 ст.140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) КК України.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчено, обвинувальний акт направили для розгляду по суті до суду.

Нагадаємо, лікарем-хірургом при обстеженні пацієнта не було проведено всіх необхідних діагностичних процедур, внаслідок чого, вже за тиждень після звернення до лікаря, чоловік помер.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомляв УНН, за хабар на Хмельниччині судитимуть головного лікаря психлікарні.

Українські Національні Новини

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