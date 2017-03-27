Врача-хирурга на Киевщине будут судить из-за смерти пациента

Действия врача-хирурга квалифицированы за ч.1 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК Украины.

Досудебное расследование в этом криминальном производстве закончено, обвинительный акт был направлен для рассмотрения по существу в суд.

Напомним, врачом-хирургом при обследовании пациента не было проведено всех необходимых диагностических процедур, в результате чего, уже через неделю после обращения к врачу, человек умер.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал УНН, за взятку в Хмельницкой будут судить главврача психбольницы.