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Перед початком навчального року першокласники мають пройти медогляд: перелік лікарів

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Національна служба здоров'я України надала батькам майбутніх першокласників список лікарів та аналізів, які входять у медогляд, повідомляє УНН.

Деталі

Майбутнім першокласникам потрібно відвідати таких лікарів:

  • хірург;
  • ортопед-травматолог;
  • офтальмолог;
  • стоматолог.

Також необхідно здати аналіз крові на гемоглобін. Інші аналізи та спеціалісти - за показаннями.

Наприкінці медогляду педіатр або сімейний лікар випише медичну довідку № 086-1/о про стан здоров’я дитини, діагноз, групу на фізкультурі.

Також першачкам потрібна довідка про зроблені профілактичні щеплення за формою № 063/о.

Додамо, що учні 2-11 класів мають проходити медичний огляд раз на рік, але не обов’язково перед навчальним роком. Потрібні консультації та аналізи за віком підкаже педіатр чи сімейний лікар.

Медичні огляди учнів безоплатні й входять до Програми медичних гарантій. Для консультації вузьких спеціалістів педіатр чи сімейний лікар створить електронне направлення. Направлення не потрібне до гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога та лікаря, у якого під наглядом перебуває дитина із хронічними захворюваннями.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що навчальний рік в українських школах розпочнеться вчасно та у звичному режимі.

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