Перед початком навчального року першокласники мають пройти медогляд: перелік лікарів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Національна служба здоров'я України надала батькам майбутніх першокласників список лікарів та аналізів, які входять у медогляд, повідомляє УНН.
Деталі
Майбутнім першокласникам потрібно відвідати таких лікарів:
-
- хірург;
-
- ортопед-травматолог;
-
- офтальмолог;
-
- стоматолог.
-
Також необхідно здати аналіз крові на гемоглобін. Інші аналізи та спеціалісти - за показаннями.
Наприкінці медогляду педіатр або сімейний лікар випише медичну довідку № 086-1/о про стан здоров’я дитини, діагноз, групу на фізкультурі.
Також першачкам потрібна довідка про зроблені профілактичні щеплення за формою № 063/о.
Додамо, що учні 2-11 класів мають проходити медичний огляд раз на рік, але не обов’язково перед навчальним роком. Потрібні консультації та аналізи за віком підкаже педіатр чи сімейний лікар.
Медичні огляди учнів безоплатні й входять до Програми медичних гарантій. Для консультації вузьких спеціалістів педіатр чи сімейний лікар створить електронне направлення. Направлення не потрібне до гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога та лікаря, у якого під наглядом перебуває дитина із хронічними захворюваннями.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що навчальний рік в українських школах розпочнеться вчасно та у звичному режимі.