Перед началом учебного года первоклассники должны пройти медосмотр: список врачей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Национальная служба здоровья Украины предоставила родителям будущих первоклассников список врачей и анализов, которые входят в медосмотр, сообщает УНН.
Детали
Будущим первоклассникам нужно посетить таких врачей:
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- хирург;
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- ортопед-травматолог;
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- офтальмолог;
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- стоматолог.
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Также необходимо сдать анализ крови на гемоглобин. Другие анализы и специалисты - по показаниям.
В конце медосмотра педиатр или семейный врач выпишет медицинскую справку № 086-1/о о состоянии здоровья ребенка, диагнозе, группе на физкультуре.
Также первоклашкам нужна справка о сделанных профилактических прививках по форме № 063/о.
Добавим, что ученики 2-11 классов должны проходить медицинский осмотр раз в год, но не обязательно перед учебным годом. Нужные консультации и анализы согласно возрасту подскажет педиатр или семейный врач.
Медицинские осмотры учеников бесплатны и входят в Программу медицинских гарантий. Для консультации узких специалистов педиатр или семейный врач создаст электронное направление. Направление не требуется к гинекологу, психиатру, наркологу, стоматологу и врачу, у которого под наблюдением находится ребенок с хроническими заболеваниями.
Напомним
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что учебный год в украинских школах начнется вовремя и в обычном режиме.