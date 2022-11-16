Жителі Херсона можуть безкоштовно отримати ліки: де саме
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Херсоні працюють бригади міжнародної медичної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів", які проводять медичний огляд та безкоштовно надають необхідні ліки, пише УНН з посиланням на Telegram МОЗ.
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"У Херсоні продовжують роботу бригади МО “Лікарі без кордонів”. Здійснюється медичний огляд пацієнтів та безкоштовне забезпечення необхідними ліками (жарознижувальні, гіпотензивні, протизапальні лікарські засоби тощо)", – ідеться у повідомленні.
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Приймають пацієнтів у приміщенні залізничного вокзалу Херсона. Крім того, 17 листопада лікарі працюватимуть у селі Посад-Покровське.
Також у Херсоні продовжують відчиняти аптечні пункти.
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У звільненому від російських окупантів Херсоні починають працювати відділення Ощадбанку та ПриватБанку.