Жители Херсона могут бесплатно получить лекарства: где именно
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Херсоне работают бригады международной медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ", которые проводят медицинский осмотр и бесплатно предоставляют необходимые лекарства, пишет УНН со ссылкой на Telegram Минздрава.
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"В Херсоне продолжают работу бригады МО "Врачи без границ". Осуществляется медицинский осмотр пациентов и бесплатное обеспечение необходимыми лекарствами (жаропонижающие, гипотензивные, противовоспалительные лекарственные средства и т.п.)", - говорится в сообщении.
Детали
Принимают пациентов в помещении ж/д вокзала Херсона. Кроме того, 17 ноября врачи будут работать в селе Посад-Покровское.
Также в Херсоне продолжают открывать аптечные пункты.
Напомним
В освобожденном от российских оккупантов Херсоне начинают работать отделения Сбербанка и ПриватБанка.