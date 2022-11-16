Жители Херсона могут бесплатно получить лекарства: где именно

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"В Херсоне продолжают работу бригады МО "Врачи без границ". Осуществляется медицинский осмотр пациентов и бесплатное обеспечение необходимыми лекарствами (жаропонижающие, гипотензивные, противовоспалительные лекарственные средства и т.п.)", - говорится в сообщении.

Детали

Принимают пациентов в помещении ж/д вокзала Херсона. Кроме того, 17 ноября врачи будут работать в селе Посад-Покровское.

Также в Херсоне продолжают открывать аптечные пункты.

Напомним

В освобожденном от российских оккупантов Херсоне начинают работать отделения Сбербанка и ПриватБанка.