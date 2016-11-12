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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 19971 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Лідеру одеського Автомайдану підпалили автомобіль

Лідеру одеського Автомайдану підпалили автомобіль

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Пізно ввечері 11 листопада двоє невідомих спалили автомобіль Mitsubishi Pajero, який належав лідерові місцевого Автомайдану Євгенію Резвушкіну. Про це на сторінці Автомайдану у Facebook повідомили активісти, передає кореспондент УНН.

Подія сталася біля головного офісу Автомайдану. Двоє чоловіків підбігли й кинули в автівку пляшки з коктейлями Молотова. В поліції зазначили, що протягом години було затримано одного із зловмисників в районі вулиці Желябова.

Підозрюваний намагався втекти від поліції на велосипеді.

Українські Національні Новини

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