Лідеру одеського Автомайдану підпалили автомобіль
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Пізно ввечері 11 листопада двоє невідомих спалили автомобіль Mitsubishi Pajero, який належав лідерові місцевого Автомайдану Євгенію Резвушкіну. Про це на сторінці Автомайдану у Facebook повідомили активісти, передає кореспондент УНН.
Подія сталася біля головного офісу Автомайдану. Двоє чоловіків підбігли й кинули в автівку пляшки з коктейлями Молотова. В поліції зазначили, що протягом години було затримано одного із зловмисників в районі вулиці Желябова.
Підозрюваний намагався втекти від поліції на велосипеді.