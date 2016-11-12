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15 марта, 19:03 • 109826 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151498 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128238 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121444 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107398 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102718 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97899 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127809 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127508 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Лидеру одесского Автомайдана подожгли автомобиль

Лидеру одесского Автомайдана подожгли автомобиль

Киев • УНН

 • 11307 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Поздно вечером 11 ноября двое неизвестных сожгли автомобиль Mitsubishi Pajero, который принадлежал лидеру местного Автомайдана Евгению Резвушкину. Об этом на странице Автомайдана в Facebook сообщили активисты, передает корреспондент УНН.

Произошло это возле главного офиса Автомайдана. Двое мужчин подбежали и бросили в машину бутылки с зажигательной смесью. В полиции отметили, что в течение часа был задержан один из злоумышленников в районе улицы Желябова.

Подозреваемый пытался скрыться от полиции на велосипеде.

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