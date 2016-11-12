Лидеру одесского Автомайдана подожгли автомобиль

Произошло это возле главного офиса Автомайдана. Двое мужчин подбежали и бросили в машину бутылки с зажигательной смесью. В полиции отметили, что в течение часа был задержан один из злоумышленников в районе улицы Желябова.

Подозреваемый пытался скрыться от полиции на велосипеде.