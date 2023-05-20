Лідери G7 закликали Іран припинити надавати росії БпЛА для використання у війні проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Країни "Групи семи" (G7) закликали Іран припинити надавати росії безпілотники, які країна-агресор використовує для атаки на цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури. Про це йдеться у комюніке за підсумками переговорів глав держав та урядів у японському місті Хіросіма, інформує УНН.
Цитата
"Іран повинен припинити підтримувати війну росії агресії проти України. Зокрема, ми закликаємо Іран припинити передачу озброєних БпЛА, які використовувалися для нападу на критичну інфраструктуру України та вбивства українських цивільних", - йдеться в заяві.
Деталі
Країни G7 висловили стурбованість щодо "триваючої дестабілізуючої діяльності" Ірану, включно з наданням ракет, безпілотників і відповідних технологій державним і недержавним суб’єктам і проксі-групам. Вони наголосили, що це є порушенням резолюції Ради Безпеки ООН.
Крім цього, лідери вчергове висловили позицію щодо того, що Іран "ніколи не повинен" розробляти ядерну зброю.
"Ми як і раніше глибоко стурбовані невпинною ескалацією Іраном своєї ядерної програми, яка не має надійного цивільного обґрунтування та наближає її до фактичної діяльності, пов’язаної зі зброєю. Дипломатичне рішення залишається найкращим способом розв'язанням цього питання", - підкреслили країни G7.
У комюніке вони закликали Тегеран виконати свої політичні та юридичні зобов'язання, у тому числі 38 зобов’язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Водночас G7 привітали ініціативи щодо покращення двосторонніх відносин і деескалації напруженості в регіоні, зокрема нещодавню угоду Ірану та Саудівської Аравії щодо відновлення зв’язків.
"Ми наголошуємо на важливості забезпечення морської безпеки на водних шляхах Близького Сходу та закликаємо Іран не перешкоджати законному здійсненню навігаційних прав і свобод усіма суднами", - йдеться в заяві.
Нагадаємо
Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Іран та росія "розширюють своє безпрецедентне оборонне партнерство".