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Лидеры G7 призвали Иран прекратить предоставлять россии БпЛА для использование в войне против Украины

Лидеры G7 призвали Иран прекратить предоставлять россии БпЛА для использование в войне против Украины

Киев • УНН

 • 735877 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Страны "Группы семи" (G7) призвали Иран прекратить предоставлять россии беспилотники, которые страна-агрессор использует для атаки на гражданское население и объекты критической инфраструктуры. Об этом говорится в коммюнике по итогам переговоров глав государств и правительств в японском городе Хиросима, информирует УНН.

Цитата

"Иран должен прекратить поддерживать войну россии агрессии против Украины. В частности, мы призываем Иран прекратить передачу вооруженных БпЛА, которые использовались для нападения на критическую инфраструктуру Украины и убийства украинских гражданских", - говорится в заявлении.

Детали

Страны G7 выразили обеспокоенность по поводу "продолжающейся дестабилизирующей деятельности" Ирана, включая предоставление ракет, беспилотников и соответствующих технологий государственным и негосударственным субъектам и прокси-группам. Они подчеркнули, что это является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.

Кроме этого, лидеры в очередной раз выразили позицию относительно того, что Иран "никогда не должен" разрабатывать ядерное оружие. 

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены неустанной эскалацией Ираном своей ядерной программы, которая не имеет надежного гражданского обоснования и приближает ее к фактической деятельности, связанной с оружием. Дипломатическое решение остается наилучшим способом решения этого вопроса", - подчеркнули страны G7.

В коммюнике они призвали Тегеран выполнить свои политические и юридические обязательства, в том числе 38 обязательств по нераспространению ядерного оружия. В то же время G7 приветствовали инициативы по улучшению двусторонних отношений и деэскалации напряженности в регионе, в частности недавнее соглашение Ирана и Саудовской Аравии по восстановлению связей.

"Мы подчеркиваем важность обеспечения морской безопасности на водных путях Ближнего Востока и призываем Иран не препятствовать законному осуществлению навигационных прав и свобод всеми судами", - говорится в заявлении.

Напомним

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Иран и россия "расширяют свое беспрецедентное оборонное партнерство".

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