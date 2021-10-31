Лідери G20 планують присвятити останній день саміту питанням змін клімату

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Очікується, що сьогоднішнє обговорення задасть тон 26 Конференції сторін зі змін клімату, яка відбудеться у шотландському Глазго (стартує 31 жовтня та триватиме до 12 листопада).

Повідомляється, що країни G20, на які припадає понад три чверті світових викидів парникових газів, шукають точки дотику щодо того, як скоротити викиди, допомагаючи решті країн справлятися з наслідками підвищення температури.

Associated Press повідомляє, що США очікує від сьогоднішнього обговорення зобов'язань його учасницями припинити використання вугільної енергетики та фінансування вугледобувної промисловості. Раніше західні країни вже відмовилися від фінансування проектів з вуглевидобутку в країнах, що розвиваються. Також про відмову фінансувати такі проекти заявили Китай, Японія та Корея. Однак Китай не повідомив, коли припинить будівництво та використання вугільних електростанцій у в середині країни. Вугілля поки що залишається основним джерелом енергії в Китаї та Індії, які входять до Групи 20.

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Що вже обговорили світові лідери

Учасники країн-членів 20 найбільших економік світу під час саміту "Групи двадцяти" (G20) взяли зобов'язання щодо вакцинації 70% населення світу до середини 2022 року. Вони також домовилися постачати більше вакцин проти COVID-19 для бідних країн.

Крім того, лідери Групи 20 схвалили угоду про глобальний мінімальний корпоративний податок у розмірі 15%, правила мають набути чинності 2023 року.