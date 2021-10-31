Лидеры G20 планирую посветить последний день саммита вопросам изменениям климата

Детали

Ожидается, что сегодняшнее обсуждение задаст тон конференции 26 Конференции сторон по изменению климата, которая состоится в шотландском Глазго (стартует 31 октября и продлится до 12 ноября).

Сообщается, что страны G20, на которые приходится более трех четвертей мировых выбросов парниковых газов, ищут точки соприкосновения в отношении того, как сократить выбросы, помогая остальным странам справляться с последствиями повышения температуры.

Associated Press сообщает, что США ожидает от сегодняшнего обсуждения обязательств его участницами прекратить использование угольной энергетики и финансирование угледобывающей промышленности. Ранее западные страны уже отказались от финансирования проектов по угледобыче в развивающихся странах. Также об отказе финансировать такие проекты заявили Китай, Япония и Корея. Однако Китай не сообщил, когда прекратит строительство и использование угольных электростанций у себя в стране. Уголь пока остается основным источником энергии в Китае и Индии, входящих в Группу 20.

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Что уже обсудили мировые лидеры

Участники стран-членов 20 крупнейших экономик мира во время саммита "Группы двадцати" (G20) взяли обязательства по вакцинации 70% населения мира до средины 2022 года. Они также договорились поставлять больше вакцин против COVID-19 для бедных стран.

Кроме того, лидеры Группы 20 одобрили соглашение о глобальном минимальном корпоративном налоге в размере 15%, правила должны будут вступить в силу в 2023 году.