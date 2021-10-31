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Лидеры G20 планирую посветить последний день саммита вопросам изменениям климата

Киев • УНН

 • 21523 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Лидеры крупнейших экономик мира намерены заняться проблемой изменения климата в последний день саммита G20, проходящего в столицы Италии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ряд западных СМИ.

Лидеры G20 планирую посветить последний день саммита вопросам изменениям климата

Детали

Ожидается, что сегодняшнее обсуждение задаст тон конференции 26 Конференции сторон по изменению климата, которая состоится в шотландском Глазго (стартует 31 октября и продлится до 12 ноября).

Сообщается, что страны G20, на которые приходится более трех четвертей мировых выбросов парниковых газов, ищут точки соприкосновения в отношении того, как сократить выбросы, помогая остальным странам справляться с последствиями повышения температуры.

Associated Press сообщает, что США ожидает от сегодняшнего обсуждения обязательств его участницами прекратить использование угольной энергетики и финансирование угледобывающей промышленности. Ранее западные страны уже отказались от финансирования проектов по угледобыче в развивающихся странах. Также об отказе финансировать такие проекты заявили Китай, Япония и Корея. Однако Китай не сообщил, когда прекратит строительство и использование угольных электростанций у себя в стране. Уголь пока остается основным источником энергии в Китае и Индии, входящих в Группу 20.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украине есть что предложить в контексте противодействия климатическим изменениям: у Президента рассказали об ожиданиях от саммита в Глазго

Что уже обсудили мировые лидеры

Участники стран-членов 20 крупнейших экономик мира во время саммита "Группы двадцати" (G20) взяли обязательства по вакцинации 70% населения мира до средины 2022 года. Они также договорились поставлять больше вакцин против COVID-19 для бедных стран.

Кроме того, лидеры Группы 20 одобрили соглашение о глобальном минимальном корпоративном налоге в размере 15%, правила должны будут вступить в силу в 2023 году.

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