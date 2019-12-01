Лідер УХЛ завдав розгромної поразки діючому чемпіонові України

ukru
16:46 • 22065 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

12:30 • 49077 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 118465 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 110662 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 129993 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 127707 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 127517 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171613 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268640 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262329 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
0.7 м/с
43 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

21 березня, 08:16 • 36400 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 77329 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 53498 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 98619 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 47486 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 4116 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 118465 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 129993 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 127707 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 112412 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 13789 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 12641 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 47486 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 77329 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 106353 перегляди
Актуальне
Лідер УХЛ завдав розгромної поразки діючому чемпіонові України

Лідер УХЛ завдав розгромної поразки діючому чемпіонові України

Київ • УНН

 • 9251 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Дружківці відбувся центральний матч 19-го туру чемпіонату Української хокейної ліги — донецький “Донбас” приймав лідера турнірної таблиці “Кременчук”, повідомляє УНН з посиланням на сайт ліги.

У цьому поєдинку підопічні Сергія Вітера при домашніх трибунах намагалися взяти реванш у кременчужан за програш (0:3) на арені “Айсберг”, проте донеччанам цього не вдалося зробити. І в першу чергу, їм завадила блискуча реалізація більшості у кременчужан.

Уже в першому періоді поєдинку, підопічні Олександра Савицького продемонстрували своє вміння розіграшу зайвого гравця, закинувши три шайби, граючи в більшості. Точними кидками відзначилися — Владислав Грицкіх, Вадим Хрішпенц і Іван Савченко.

Хокеїсти “Донбасу” намагалися протистояти кременчужанам, часто використовуючи кидки з дальньої та середньої дистанцій, в надії на добивання нападників. Але, як наслідок, такі дії господарів майданчика ні до чого не привели.

У другому періоді обидві команди продемонстрували хокей з в’язкою боротьбою. Гольові моменти в основному виникали біля воріт гостей, де надійно грав В’ячеслав Новицький. Здавалося, що команди завершать другу двадцятихвилинку без закинутих шайб. Але за 5 хвилин до кінця періоду відзначилася зв’язка донеччан Костиков — Карпенко. Перший — віддав, а другий — шедеврально закинув.

В останні хвилини, “Донбас”, притиснув “городян” до їхніх воріт, сподіваючись закинути ще, але в підсумку пропустив — шайбу на свій рахунок записав екс-захисник донецького клубу Всеволод Толстушко.

Заключний відрізок поєдинку пройшов за повної переваги донеччан. Хокеїсти “Донбасу” намагалися використовувати весь майданчик для розвитку своїх атак. Але у підопічних Вітера не вийшло більше закинути.

За 2 хвилини до кінця поєдинку, “городяни”, використавши помилку господарів майданчика, закинули підсумкову п’яту шайбу — голом відзначився форвард Гліб Бондарук.

Зазначається що після цього поєдинку, розстановка в першій трійці не змінилася. “Городяни” після 19 ігор набрали 51 очко і посіли першу позицію, на другому місці херсонський “Дніпро” (19 ігор — 41 очко) і третє місце — “Донбас” (17 ігор — 34 очка).

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.69
Brent
$72.19
Bitcoin
$84,090.10
S&P 500
$5,652.09
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,021.61
Ethereum
$1,966.66