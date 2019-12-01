Лідер УХЛ завдав розгромної поразки діючому чемпіонові України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Дружківці відбувся центральний матч 19-го туру чемпіонату Української хокейної ліги — донецький “Донбас” приймав лідера турнірної таблиці “Кременчук”, повідомляє УНН з посиланням на сайт ліги.
У цьому поєдинку підопічні Сергія Вітера при домашніх трибунах намагалися взяти реванш у кременчужан за програш (0:3) на арені “Айсберг”, проте донеччанам цього не вдалося зробити. І в першу чергу, їм завадила блискуча реалізація більшості у кременчужан.
Уже в першому періоді поєдинку, підопічні Олександра Савицького продемонстрували своє вміння розіграшу зайвого гравця, закинувши три шайби, граючи в більшості. Точними кидками відзначилися — Владислав Грицкіх, Вадим Хрішпенц і Іван Савченко.
Хокеїсти “Донбасу” намагалися протистояти кременчужанам, часто використовуючи кидки з дальньої та середньої дистанцій, в надії на добивання нападників. Але, як наслідок, такі дії господарів майданчика ні до чого не привели.
У другому періоді обидві команди продемонстрували хокей з в’язкою боротьбою. Гольові моменти в основному виникали біля воріт гостей, де надійно грав В’ячеслав Новицький. Здавалося, що команди завершать другу двадцятихвилинку без закинутих шайб. Але за 5 хвилин до кінця періоду відзначилася зв’язка донеччан Костиков — Карпенко. Перший — віддав, а другий — шедеврально закинув.
В останні хвилини, “Донбас”, притиснув “городян” до їхніх воріт, сподіваючись закинути ще, але в підсумку пропустив — шайбу на свій рахунок записав екс-захисник донецького клубу Всеволод Толстушко.
Заключний відрізок поєдинку пройшов за повної переваги донеччан. Хокеїсти “Донбасу” намагалися використовувати весь майданчик для розвитку своїх атак. Але у підопічних Вітера не вийшло більше закинути.
За 2 хвилини до кінця поєдинку, “городяни”, використавши помилку господарів майданчика, закинули підсумкову п’яту шайбу — голом відзначився форвард Гліб Бондарук.
Зазначається що після цього поєдинку, розстановка в першій трійці не змінилася. “Городяни” після 19 ігор набрали 51 очко і посіли першу позицію, на другому місці херсонський “Дніпро” (19 ігор — 41 очко) і третє місце — “Донбас” (17 ігор — 34 очка).