Лідер Талібану вперше з'явився на публічному заході

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Хібатулла Ахундзада є найвищим авторитетом у всіх політичних, релігійних та військових справах талібів. Увечері 30 жовтня Ахундзада відвідав медресе Дарул Улум Хакіма у південному афганському місті Кандагар. Це стало його першим публічним виступом в Афганістані та розвіяло чутки про його смерть.

У передмові до аудіозапису, поширеного в акаунтах талібів у соціальних мережах, йдеться, що він звернувся до своїх прихильників, “хоробрих солдатів та учнів”, згідно

"Нехай нагородить Бог пригноблений народ Афганістану, який протягом 20 років боровся з невірними і гнобителями", - заявив Ахундзаде.

Фото чи відеозапису заходу немає. Повідомляється, що відбувався він під посиленою охороною.

Хто такий Ахундзаде

Ахундзаде, релігійний діяч, очолює Талібан з того часу, як його попередника Ахтара Мансура було вбито в результаті удару американського безпілотника в 2016 році.

Він є найвищим авторитетом у всіх політичних, релігійних та військових справах групи бойовиків.

Ахундзада залишається замкнутою фігурою навіть після того, як таліби захопили владу в Афганістані. У Талібані його вважають радше духовним лідером, ніж воєначальником.

Контекст

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли до Кабулу та протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишив країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни евакуювали своїх громадян та співробітників посольств.