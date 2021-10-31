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Лидер Талибана впервые появился на публичном мероприятии

Киев • УНН

 • 21500 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Верховный лидер талибов Хибатулла Ахундзаде, ведущий затворнический образ жизни, впервые появился на публике с тех пор, как он взял под свой контроль группировку в 2016 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.

Лидер Талибана впервые появился на публичном мероприятии

Детали

Хибатулла Ахундзада является высшим авторитетом во всех политических, религиозных и военных делах талибов. Вечером 30 октября Ахундзада посетил медресе Дарул Улум Хакима в южном афганском городе Кандагар. Это стало его первым публичным выступлением в Афганистане и развеяло слухи о его смерти.

В предисловии к аудиозаписи, распространенной в аккаунтах талибов в социальных сетях, говорится, что он обратился к своим сторонникам, “храбрым солдатам и ученикам”, согласно

“Да наградит Бог угнетенный народ Афганистана, который в течение 20 лет боролся с неверными и угнетателями”, — заявил Ахундзаде.

Фото или видеозаписи мероприятия нет. Сообщается, что проходило оно под усиленной охраной.

Кто такой Ахундзаде

Ахундзаде, религиозный деятель, возглавляет Талибан с тех пор, как его предшественник Ахтар Мансур был убит в результате удара американского беспилотника в 2016 году.

Он является высшим авторитетом во всех политических, религиозных и военных делах группы боевиков.
Ахундзада остается замкнутой фигурой даже после того, как талибы захватили власть в Афганистане. В Талибане его считают скорее духовным лидером, чем военачальником.

Контекст

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покинул страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны эвакуировали своих граждан и сотрудников посольств.

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