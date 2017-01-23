Лідер Серії А "Ювентус" завдав поразки "Лаціо"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Туринський “Ювентус” виграв у римського “Лаціо” в матчі 21-го туру італійської Серії А. Зустріч проходила в Турині на стадіоні “Ювентус” і завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів, передає УНН з посиланням на сайт “старої синьйори”.
Голами у перші 20 хвилин зустрічі відзначилися Пауло Дібала та Гонсало Ігуаїн.
“Нам не вистачало концентрації. Ми не повинні були дозволити Дібалі відкрити рахунок, не повинні були дати Куадрадо стільки часу, щоб знайти передачею Ігуаїна. Ми добре підготувалися, але провалили старт гри. Не можна давати „Ювентусу“ стільки часу при володінні м’ячем,” — заявив після матчу тренер римського клубу.
Примітно, що Г.Ігуаїн став першим з 2005 року гравцем “Ювентуса”, який забив у п’яти поспіль матчах серії А. Востаннє подібне вдавалося французові Давиду Трезеге.
Зазначимо, що чемпіон Італії “Ювентус” завоював 27-му домашню перемогу поспіль у національній першості.
Нагадаємо, що “Ювентус” з 48 очками лідирує в Серії А, “Лаціо” має 40 балів і розмістилося на четвертій сходинці.