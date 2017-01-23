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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лидер Серии А "Ювентус" нанес поражение "Лацио"

Лидер Серии А "Ювентус" нанес поражение "Лацио"

Киев • УНН

 • 7053 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Туринский "Ювентус" выиграл у римского "Лацио" в матче 21-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Турине на стадионе "Ювентус" и завершилась со счетом 2: 0 в пользу хозяев, передает УНН со ссылкой на сайт "старой синьоры" .

Голами в первые 20 минут встречи отличились Пауло Дибала и Гонсало Игуаин.

"Нам не хватало концентрации. Мы не должны были позволить Дибали открыть счет, не должны были дать Куадрадо столько времени, чтобы найти передачей Игуаина. Мы хорошо подготовились, но провалили старт игры. Нельзя давать "Ювентусу" столько времени при владении мячом ", - заявил после матча тренер римского клуба.

Примечательно, что Г.Игуаин стал первым с 2005 года игроком "Ювентуса", который забил в пяти подряд матчах серии А. Последний раз подобное удавалось французу Давиду Трезеге.

Отметим, что чемпион Италии "Ювентус" завоевал 27 домашнюю победу подряд в национальном первенстве.

Напомним, что "Ювентус" с 48 очками лидирует в Серии А, "Лацио" имеет 40 баллов и разместилось на четвертой строчке.

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