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Лідер "радикалів" Ляшко задекларував 20,6 млн грн доходів

Лідер "радикалів" Ляшко задекларував 20,6 млн грн доходів

Київ • УНН

 • 12243 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Лідер “Радикальної партії” Олег Ляшко в 2017 році задекларував майже 20,6 млн гривень доходів, про це повідомляє УНН.

Серед них 259 308 грн зарплата та 252 825 грн у вигляді компенсацій на депутатську діяльність, 571 045 нардеп виграв у лотерею “Фаворит спорт”, ще 1 669 467 гривень банківські відсотки. Крім того, більше 17,7 млн гривень О.Ляшко отримав завдяки надання майна в оренду та відчуження нерухомості.

Згідно декларації на банківських рахунках народного депутата зберігається 4 445 067 грн 713 444 доларів. Ще 484 тис. доларів, 70 тис. євро і 839 тис. грн він зберігає готівкою.

Крім доходу, О.Ляшко задекларував придбаний за 11 млн 188 тис. грн новий житловий будинок площею 357 кв. м в Обухівському районі Київської області, а також земельну ділянку площею 6500 кв. м.

Також нардеп повідомив, що орендував автомобіль Toyota Land Cruiser 200, а його співмешканка Росіта Сайнранен придбала Mercedes-Benz GLE 250.

Як повідомляв УНН, заступник Генерального прокурора України — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький згідно е-декларації за 2017 рік заробив більше 2 млн грн.

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