Лідер Першої ліги України відмовився від послуг чотирьох гравців

Триватиме карантин до 20 січня 2021 року. Перший етап підготовки до другої частини сезону пройде в Волочиську. Один з таких планується провести за кордоном, але багато ще буде залежати від ситуації з коронавірусом.

Сказано, що більше не будуть виступати за команду Олександра Чижевського Сергій Палюх, Євген Захарченко, Богдан Іванченко і Михайло Писко. “Агробізнес” зацікавлений в запрошенні забивного нападника і флангових захисників.

Нагадаємо, що після першої частини сезону футболісти “Агробізнесу” лідирують у Першій лізі, набравши 31 очко.