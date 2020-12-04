Лидер Первой лиги Украины отказался от услуг четырех игроков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. По сообщению “Meta-ratings.com.ua” лидеры перволигового чемпионата Украины — футболисты “Агробизнеса” ушли в отпуск, передает УНН.
Продлится карантин до 20 января 2021 года. Первый этап подготовки ко второй части сезона пройдет в Волочиске. Один из таких планируется провести за границей, но много еще будет зависеть от ситуации с коронавирусом.
Сказано, что больше не будут выступать за команду Александра Чижевского Сергей Палюх, Евгений Захарченко, Богдан Иванченко и Михаил Писко. “Агробизнес” заинтересован в приглашении забивного нападающего и фланговых защитников.
Напомним, что после первой части сезона футболисты “Агробизнеса” лидируют в Первой лиге, набрав 31 очко.