Лідер НХЛ "Вашангтон" продовжив переможну серію у поєдинку з "Детройтом"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. "Вашингтон Кепіталс" здобув 11-ту поспіль домашню перемогу у домашньому матчі НХЛ проти "Детройт Ред Вінгс", передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Перемогу з рахунком 6:3 "Кепіталс" принесли два голи і передача Ті-Джея Оші і три (1 + 2) очки Нікласа Бекстрема. У складі "Ред Вінгс" дублем відзначився Андреас Атанасиу, а також забив Хенрік Зеттерберг.
Зауважимо, що "Вашингтон" здобув п'яту звитягу поспіль та в 10-й раз підряд вдома вразив ворота суперника не менше п'яти разів.
Нагадаємо, що команди розмістилися на полярних місця в турнірній таблиці Східної конференції – "Кепіталс" перші із доробком в 82 бали, "Детройт" останні із 54 пунктами.
Результати других поєдинків:
"Арізона Койотс" – "Монреаль Канадіенс" - 4:5;
"Торонто Мейпл Ліфс" - "Сент-Луїс Блюз" - 1:2 овертайм;
"Бостон Брюїнс" - "Сан-Хосе Шаркс" - 6:3;
"Філадельфія Флайєрс" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 1:3;
"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Нешвілл Предаторс" - 4:3;
"Коламбус Блю Джекетс" - "Ванкувер Кенакс" - 0:3;
"Баффало Сейбрс" - "Анахайм Дакс" – 2:5;
"Оттава Сенаторс" - "Даллас Старс" - 3:2;
"Флорида Пентерс" - "Лос-Анджелес Кінгс" - 3:6;
"Колорадо Евеланш" - "Піттсбург Пінгвінс" - 1:4.
Як повідомляв УНН, ХК "Нью-Йорк Рейнджерс" одержав перемогу у матчі НХЛ проти "Анахайму".