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Лідер НХЛ "Вашангтон" продовжив переможну серію у поєдинку з "Детройтом"

Київ • УНН

 • 8915 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. "Вашингтон Кепіталс" здобув 11-ту поспіль домашню перемогу у домашньому матчі НХЛ проти "Детройт Ред Вінгс", передає УНН з посиланням на сайт змагань.

Лідер НХЛ "Вашангтон" продовжив переможну серію у поєдинку з "Детройтом"

Перемогу з рахунком 6:3 "Кепіталс" принесли два голи і передача Ті-Джея Оші і три (1 + 2) очки Нікласа Бекстрема. У складі "Ред Вінгс" дублем відзначився Андреас Атанасиу, а також забив Хенрік Зеттерберг.

Зауважимо, що "Вашингтон" здобув п'яту звитягу поспіль та в 10-й раз підряд вдома вразив ворота суперника не менше п'яти разів.

Нагадаємо, що команди розмістилися на полярних місця в турнірній таблиці Східної конференції – "Кепіталс" перші із доробком в 82 бали, "Детройт" останні із 54 пунктами.

Результати других поєдинків:

"Арізона Койотс" – "Монреаль Канадіенс" - 4:5;

"Торонто Мейпл Ліфс" - "Сент-Луїс Блюз" - 1:2 овертайм;

"Бостон Брюїнс" - "Сан-Хосе Шаркс" - 6:3;

"Філадельфія Флайєрс" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 1:3;

"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Нешвілл Предаторс" - 4:3;

"Коламбус Блю Джекетс" - "Ванкувер Кенакс" - 0:3;

"Баффало Сейбрс" - "Анахайм Дакс" – 2:5;

"Оттава Сенаторс" - "Даллас Старс" - 3:2;

"Флорида Пентерс" - "Лос-Анджелес Кінгс" - 3:6;

"Колорадо Евеланш" - "Піттсбург Пінгвінс" - 1:4.

Як повідомляв УНН, ХК "Нью-Йорк Рейнджерс" одержав перемогу у матчі НХЛ проти "Анахайму".

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