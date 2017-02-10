Лидер НХЛ "Вашангтон" продлил победную серию в поединке с "Детройтом"

Победу со счетом 6:3 "Кэпиталс" принесли два гола и передача Ти-Джея Оши и три (1 + 2) очка Никласа Бэкстрема. В составе "Ред Уингз" дублем отметился Андреас Атанасиу, а также забил Хенрик Зеттерберг.

Заметим, что "Вашингтон" одержал пятую победу подряд и в 10-й раз подряд дома поразил ворота соперника не менее пяти раз.

Напомним, что команды разместились на полярных места в турнирной таблице Восточной конференции - "Кэпиталс" первые с 82 баллами, "Детройт" последние с 54 пунктами.

Результаты других матчей:

"Аризона Койотс" - "Монреаль Канадиенс" - 4:5;

"Торонто Мэйпл Лифс" - "Сент-Луис Блюз" - 1:2 овертайм;

"Бостон Брюинз" - "Сан-Хосе Шаркс" - 6:3;

"Филадельфия Флайерз" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 1:3;

"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Нэшвилл Предаторс" - 4:3;

"Коламбус Блю Джекетс" - "Ванкувер Кэнакс" - 0:3;

"Баффало Сейбрс" - "Анахайм Дакс" - 2:5;

"Оттава Сенаторз" - "Даллас Старс" - 3:2;

"Флорида Пентерс" - "Лос-Анджелес Кингс" - 3:6;

"Колорадо Эвеланш" - "Питтсбург Пингвинс" - 1:4.

Как сообщал УНН, ХК "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал победу в матче НХЛ против "Анахайма".