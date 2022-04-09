Лідер країни у ЄС хотів отримати докази, що бійня у Бучі не постановка - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Очільник уряду однієї з країн Євросоюзу вимагав доказів того, що воєнні злочини в Бучі, де рашисти вбили сотні мирних громадян, не були постановкою. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bild, пише УНН.
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На запитання про гірше, що він чув останніми днями, Зеленський відповів, що один із провідних політиків ЄС хотів отримати від нього докази того, що військові злочини в Бучі не були інсценуванням.
На уточнююче запитання, чи є цей політик із ЄС головою європейського уряду, Зеленський чітко відповів: "Так".
Але він не хотів говорити про те, хто сказав йому: "Покажіть нам докази того, що це не постановка".
Доповнення
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зібрала докази воєнних злочинів у місті Буча Київської області, де 2 квітня було виявлено трупи людей у цивільному одязі, деякі - зі зв'язаними за спиною руками, після відходу російських загарбників.
Мер Бучі повідомив, що близько 320 мирних жителів розстріляли російські загарбники під час окупації міста. З його слів, у звільненому від військ росії місті Буча під Києвом встановили особи 163 місцевих жителів, яких убили російські окупанти.