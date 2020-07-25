Лідер конференції НБА програв перший спаринг перед рестартом сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. В рамках підготовчих поєдинків до рестарту сезону НБА лідер Західної конференції "Лос-Анджелес Лейкерс" змагався із "Даллас Маверікс", передає кореспондент УНН.
Матч розпочав із двох триочкових Сета Каррі та ривку “Далласа” — 8:2. Надалі клуб із Лос-Анджелеса наздогнав супротивників, а в другій чверті наростив перевагу — 55:44.
Згодом на паркеті почали з’являтися резервні склади команд, де краще себе проявили гравці “Маверікс” — 108:104.
У переможців 23 очки набрав Сет Каррі, 17 Бобан Марьянович, у “Лейкерс” лідером опинилися Макгі та Кук — по 15.
Зауважимо, що перед рестартом сезону НБА “Лейкерс” лідирували у Західній конференції — 49 перемог при 14 поразках.