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19 березня, 18:42 • 46362 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100308 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101277 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116937 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123438 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120291 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 155894 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125081 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124781 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123911 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Лідер конференції НБА програв перший спаринг перед рестартом сезону

Лідер конференції НБА програв перший спаринг перед рестартом сезону

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. В рамках підготовчих поєдинків до рестарту сезону НБА лідер Західної конференції "Лос-Анджелес Лейкерс" змагався із "Даллас Маверікс", передає кореспондент УНН.

Матч розпочав із двох триочкових Сета Каррі та ривку “Далласа” — 8:2. Надалі клуб із Лос-Анджелеса наздогнав супротивників, а в другій чверті наростив перевагу — 55:44.

Згодом на паркеті почали з’являтися резервні склади команд, де краще себе проявили гравці “Маверікс” — 108:104.

У переможців 23 очки набрав Сет Каррі, 17 Бобан Марьянович, у “Лейкерс” лідером опинилися Макгі та Кук — по 15.

Зауважимо, що перед рестартом сезону НБА “Лейкерс” лідирували у  Західній конференції — 49 перемог при 14 поразках.

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