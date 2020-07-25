Лидер конференции НБА проиграл первый спарринг перед рестартом сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В рамках подготовительных поединков к рестарту сезона НБА лидер Западной конференции “Лос-Анджелес Лейкерс” соревновался с “Даллас Маверикс”, передает корреспондент УНН.
Матч начал с двух трехочковых Сета Карри и рывке “Далласа” — 8:2. В дальнейшем клуб из Лос-Анджелеса догнал противников, а во второй четверти нарастил преимущество — 55:44.
Впоследствии на паркете начали появляться резервные составы команд, где лучше себя проявили игроки “Маверикс” — 108:104.
У победителей 23 очка набрал Сет Карри, 17 Бобан Марьянович, в “Лейкерс” лидером оказались Макги и Кук — по 15.
Заметим, что перед рестартом сезона НБА “Лейкерс” лидировали в Западной конференции — 49 побед при 14 поражениях.