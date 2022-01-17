Лідер Компартії Китаю Сі Цзіньпін закликав відмовитися від "менталітету холодної війни"

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Китайський лідер Компартії розповів про зусилля своєї країни щодо обміну вакцинами, боротьби зі зміною клімату та сприяння розвитку всередині країни та за кордоном, виступаючи зі вступною промовою на віртуальних зборах, організованих Всесвітнім економічним форумом. Онлайн-захід проводиться замість щорічної січневої зустрічі в Давосі, Швейцарія через проблеми пов'язані з пандемією коронавірусу.

Сі, який не залишав Китай з моменту появи коронавірусу на початку 2020 року, сказав у своєму виступі, що Китай експортував понад 2 мільярди доз своїх вакцин проти COVID-19 у більш ніж 120 країн та міжнародних організацій. Він оголосив про плани надати додатково 1 мільярд, включаючи пожертвування 600 мільйонів доз в Африку та додатково 150 мільйонів у Південно-Східну Азію.

Для порівняння, менеджери підтримуваної ООН програми COVAX з доставки вакцин до країн, що розвиваються, оголосили на вихідних, що в даний час програма доставила 1 мільярд доз вакцини.

Сі торкнувся стандартних тем попередніх виступів перед міжнародною аудиторією, у тому числі відповів на скарги торгових партнерів, пообіцявши ширше відкрити економіку Китаю, в якій домінує держава, для приватної та іноземної конкуренції.

Його коментарі прозвучали на тлі загострення напруженості у відносинах між США та Китаєм на такі теми, як Тайвань, інтелектуальна власність, торгівля, права людини та Південно-Китайське море.

"Нам потрібно відмовитися від менталітету холодної війни та прагнути мирного співіснування та взаємовигідних результатів. Наш світ сьогодні далекий від спокою, — сказав Сі. — ...Ще гірше практики гегемонії та залякування, які йдуть урозріз із перебігом історії".

Сі додав, що Китай готовий працювати з іншими урядами щодо клімату, але не оголошував про нові ініціативи і не пропонував ресурсів. Він вказав, що розвинені країни мають надати гроші та технології.

Після виступу Сі Цзіньпіня, генеральний директор Moderna Стефан Бансель сказав під час сесії, присвяченої майбутньому COVID-19, що він сподівається, що американська компанія матиме готову комбіновану бустерну вакцину для випробувань у рамках передових досліджень у другому кварталі 2022 року, заявивши про найкращий сценарій якби єдине щеплення, що діятиме як від грипу, так і COVID-19, було б готове до використання наступного року.

Moderna зазнала різкої критики за те, що віддавала пріоритет поширенню своїх вакцин проти COVID-19 у багатих країнах.

Лише частина її поставок пішла до бідних країн через COVAX. Бансель повідомив, що цього року його компанія планує зробити від 2 до 3 мільярдів доз і сподівається, що в березні дані про нову вакцину будуть скориговані з урахуванням Omicron.

Додамо

Щорічні збори в Давосі зазвичай відбуваються на сході Швейцарії, збираючи сотні лідерів бізнесу, представників культурної еліти, вчених та державних діячів. Лідери таких країн, як Німеччина, Колумбія та Японія, мали виступити на онлайн-зборах, які триватимуть до п'ятниці.

Пізніше у понеділок було заплановано виступи прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді та генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша.