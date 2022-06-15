Лідер Китаю зідзвонився з путіним: обговорили Україну

Цитата

“Вдень 15 червня 2022 року голова КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним. Сі Цзіньпін зазначив, що з початку цього року, незважаючи на глобальні потрясіння та зміни, китайсько-російські відносини зберігають хорошу динаміку розвитку”, – йдеться у заяві.

Деталі

Повідомляється, що китайська сторона готова “співпрацювати з російською стороною для забезпечення стабільного та довгострокового розвитку двостороннього ділового співробітництва”.

Глави держав обмінялися думками щодо українського питання.

“Китай завжди виходив з історичної широти правильності та неправильності українського питання, самостійно виносив судження, активно сприяв миру у всьому світі та сприяв стабільності світового економічного порядку. Усі сторони мають відповідально добиватися належного врегулювання української кризи. Китай готовий продовжувати відігравати свою належну роль у цьому відношенні”, – цитує пресслужба МЗС Китаю слова лідера.

Доповнення

Останнім часом росія двічі звернулася до Китаю за економічною підтримкою, проте їй відмовили через санкції Заходу.