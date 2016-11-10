Лідер "Ісламської держави" обирає наступника - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Лідер угруповання "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді обирає собі заступника, який може стати його наступником у випадку загибелі. Про це повідомило джерело в іракській провінції Найнава, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Інформаційний апарат "Ісламської держави" поширює розпорядження Аль-Багдаді з обрання одного з командирів його заступником, це означає, що він стане наступником (Аль-Багдаді - ред.) у випадку його загибелі", - заявило джерело.
З його слів, поширення такої інформації - безпрецедентна подія в Мосулі, торкатися цієї теми раніше не могли навіть представники вищого командування угруповання.
Джерело відзначило, що угрупування наразі не розкриє особистість майбутнього заступника А.Аль-Багдаді з побоювань, що це може призвести до розколу в рядах представників угруповання.
Раніше в понеділок прес-служба іракських збройних сил повідомила про втечу А.Аль-Багдаді з Мосула "разом зі 150 сім'ями з метою прикритися з їх допомогою від авіаударів".
Операція зі звільнення Мосула на півночі Іраку від бойовиків "Ісламської держави", які захопили місто в 2014 році, триває з 17 жовтня.