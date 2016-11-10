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15 марта, 19:03 • 111442 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155835 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131101 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124116 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109100 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100250 просмотра

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Лидер "Исламского государства" выбирает преемника - СМИ

Лидер "Исламского государства" выбирает преемника - СМИ

Киев • УНН

 • 8840 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Лидер группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади выбирает себе заместителя, который может стать его преемником в случае смерти. Об этом сообщил источник в иракской провинции Найнава, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Информационный аппарат "Исламского государства" распространяет распоряжение Аль-Багдади по избранию одного из командиров его заместителем, это означает, что он станет преемником (Аль-Багдади - ред.) в случае его гибели", - заявил источник.

По его словам, распространение такой информации - беспрецедентное событие в Мосуле, касаться этой темы раньше не могли даже представители высшего командования группировки.

Источник отметил, что группировка пока не раскроет личность будущего заместителя А. Аль-Багдади из опасений, что это может привести к расколу в рядах представителей группировки.

Ранее в понедельник пресс-служба иракских вооруженных сил сообщила о побеге А. Аль-Багдади из Мосула "вместе со 150 семьями с целью прикрыться с их помощью от авиаударов".

Операция по освобождению Мосула на севере Ирака от боевиков "Исламского государства", которые захватили город в 2014 году, продолжается с 17 октября.

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