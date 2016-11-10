Лидер "Исламского государства" выбирает преемника - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Лидер группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади выбирает себе заместителя, который может стать его преемником в случае смерти. Об этом сообщил источник в иракской провинции Найнава, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Информационный аппарат "Исламского государства" распространяет распоряжение Аль-Багдади по избранию одного из командиров его заместителем, это означает, что он станет преемником (Аль-Багдади - ред.) в случае его гибели", - заявил источник.
По его словам, распространение такой информации - беспрецедентное событие в Мосуле, касаться этой темы раньше не могли даже представители высшего командования группировки.
Источник отметил, что группировка пока не раскроет личность будущего заместителя А. Аль-Багдади из опасений, что это может привести к расколу в рядах представителей группировки.
Ранее в понедельник пресс-служба иракских вооруженных сил сообщила о побеге А. Аль-Багдади из Мосула "вместе со 150 семьями с целью прикрыться с их помощью от авиаударов".
Операция по освобождению Мосула на севере Ирака от боевиков "Исламского государства", которые захватили город в 2014 году, продолжается с 17 октября.