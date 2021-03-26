Лідер французького чемпіонату оформив трансфер українського футболіста

Деталі

Окрім "Труа" на Кухаревича претендували й інші клуби з різних європейських чемпіонатів. Все ж після тривалих перемовин нападник та керівництво клубу вирішили схилити свій вибір на користь "Труа".

Зараз "Труа" виступає у другому за силою футбольному дивізіоні Франції та бореться за путівку в Лігу 1. Команда є лідером чемпіонату та славиться якісною роботою із молодими футболістами. Зокрема, серед відомих ексгравців "Труа" – чемпіон світу та Європи у складі збірної Франції Блез Матюїді, чемпіон світу Джибріль Сідібе, а також Мамаду Ньянг, Бафатембі Гоміс, Патріс Локо, Жером Ротен.

Відзначимо, що у 2020 році клуб "Труа" був придбаний компанією "City FootballGroup", яка у своїй структурі налічує десять клубів, в тому числі й "Манчестер Сіті".

Довідка

Для футбольного клубу "Рух" перехід Кухаревича у "Труа" є особливим, адже це перший міжнародний трансфер в історії клубу.