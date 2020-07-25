Лідер "Динамо" про призначення Луческу: ніхто не чекав цього

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Півзахисник збірної Словенії Беньямін Вербич прокоментував призначення румунського фахівця Мірчі Луческу на посаду наставника “Динамо”, повідомляє УНН з посиланням на телеканали “Футбол 1/2”.

Вербич зізнався, що вважає Луческу одним з кращих тренерів в світі, але сприйняв призначення, як сюрприз.

“Я знаю про Луческу дуже мало. Мені відомо, що він працював в „Шахтарі“ 12 років і є одним з кращих тренерів світу за здобутими трофеями. Дуже радий, що буду працювати під керівництвом такого фахівця. А там побачимо, як буде на тренуваннях. Йому необхідно дати шанс, щоб він показав, що хороший тренер. Було багато інших імен, але коли сказали, що Луческу очолить „Динамо“, я сприйняв це як сюрприз. Ніхто не чекав цього тренера, але президент так вирішив. Подивимося, як буде”, — наголосив словенець.

Відзначимо, Вербич цього сезону відіграв 37 поєдинків за “Динамо”, забив 14 голів і віддав 3 асисти.

Нагадаємо, що “Динамо” підписало Луческу на контракт терміном “2+1”.

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