Лідер "Динамо" про призначення Луческу: ніхто не чекав цього

Вербич зізнався, що вважає Луческу одним з кращих тренерів в світі, але сприйняв призначення, як сюрприз.

“Я знаю про Луческу дуже мало. Мені відомо, що він працював в „Шахтарі“ 12 років і є одним з кращих тренерів світу за здобутими трофеями. Дуже радий, що буду працювати під керівництвом такого фахівця. А там побачимо, як буде на тренуваннях. Йому необхідно дати шанс, щоб він показав, що хороший тренер. Було багато інших імен, але коли сказали, що Луческу очолить „Динамо“, я сприйняв це як сюрприз. Ніхто не чекав цього тренера, але президент так вирішив. Подивимося, як буде”, — наголосив словенець.

Відзначимо, Вербич цього сезону відіграв 37 поєдинків за “Динамо”, забив 14 голів і віддав 3 асисти.

Нагадаємо, що “Динамо” підписало Луческу на контракт терміном “2+1”.