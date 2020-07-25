Лидер "Динамо" о назначении Луческу: никто не ждал этого

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 33343 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 101888 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106776 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 133862 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110764 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131538 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102103 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102588 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104432 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102060 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Лидер "Динамо" о назначении Луческу: никто не ждал этого

Лидер "Динамо" о назначении Луческу: никто не ждал этого

Киев  •  УНН

 • 12724 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Полузащитник сборной Словении Беньямин Вербич прокомментировал назначение румынского специалиста Мирчи Луческу на пост наставника “Динамо”, сообщает УНН со ссылкой на телеканалы “Футбол 1/2”.

Вербич признался, что считает Луческу одним из лучших тренеров в мире, но воспринял назначение, как сюрприз.

“Я знаю о Луческу очень мало. Мне известно, что он работал в „Шахтере“ 12 лет и является одним из лучших тренеров мира по добытым трофеям. Очень рад, что буду работать под руководством такого специалиста. А там посмотрим, как будет на тренировках. Ему необходимо дать шанс, чтобы он показал, что хороший тренер. Было много других имен, но когда сказали, что Луческу возглавит „Динамо“, я воспринял это как сюрприз. Никто не ожидал этого тренера, но президент так решил. Посмотрим, как будет”, — подчеркнул словенец.

Отметим, Вербич в этом сезоне сыграл 37 поединков за “Динамо”, забил 14 голов и отдал 3 ассиста.

Напомним, что “Динамо” подписало Луческу на контракт сроком “2+1”.

Украинские Национальные Новости

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