Лидер "Динамо" о назначении Луческу: никто не ждал этого
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Полузащитник сборной Словении Беньямин Вербич прокомментировал назначение румынского специалиста Мирчи Луческу на пост наставника “Динамо”, сообщает УНН со ссылкой на телеканалы “Футбол 1/2”.
Вербич признался, что считает Луческу одним из лучших тренеров в мире, но воспринял назначение, как сюрприз.
“Я знаю о Луческу очень мало. Мне известно, что он работал в „Шахтере“ 12 лет и является одним из лучших тренеров мира по добытым трофеям. Очень рад, что буду работать под руководством такого специалиста. А там посмотрим, как будет на тренировках. Ему необходимо дать шанс, чтобы он показал, что хороший тренер. Было много других имен, но когда сказали, что Луческу возглавит „Динамо“, я воспринял это как сюрприз. Никто не ожидал этого тренера, но президент так решил. Посмотрим, как будет”, — подчеркнул словенец.
Отметим, Вербич в этом сезоне сыграл 37 поединков за “Динамо”, забил 14 голов и отдал 3 ассиста.
Напомним, что “Динамо” подписало Луческу на контракт сроком “2+1”.