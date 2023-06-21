Leopard 2: у Міноборони розповіли про технічні характеристики флагману «танкової коаліції»
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Міноборони розповіли технічні характеристики німецького танку третього покоління Leopard 2, що стоїть на озброєнні ЗСУ і вже бере активну участь в бойових діях. Він має потужне озброєння та бронювання, а висока влучність досягається цифровою системою управління вогнем, передає УНН з посиланням на Military Media Center.
Деталі
Leopard 2 - основний бойовий танк третього покоління виробництва компанії Krauss-Maffei Wegmann. Його новіші модифікації входять у ТОП рейтингів найкращих бойових машин світу. Україна наразі отримує Leopard 2 від 8 західних країн, які разом зобов’язались поставити понад 80 машин у версіях 2A4, Strv 122 (2А5), 2A6. Танки вже стали на озброєння ЗСУ і залучені до звільнення окупованих територій.
Озброєння
Філософію створення Leopard 2 як «винищувача танків» втілено у потужному озброєнні машини. Версія 2A4 має 120-мм стабілізовану гладкоствольну гармату Rheinmetall. Вона може пробивати 560-мм броню на дистанції до 2 км. Подовжений ствол модифікації 2A6, при використанні підкаліберного DM53А1, дозволяє з 2 км прошивати вже 760 мм гомогенної броні. Leopard 2 може вражати рухомі цілі на відстані до 5 км, пересуваючись поза шосе на повній швидкості та в будь-яких умовах видимості.
Захист
Танк має потужне бронювання. У лобовій проєкції версія 2A4 має від 590 до 690 мм броні, яка витримує влучання 125-мм підкаліберного боєприпасу з відстані 1,5 км. У версії 2A6 захист доведено до 750 мм для корпусу та до 950 мм для башти.
Для порівняння — товщина лобового бронювання російського Т-72Б3 становить еквівалент 530 мм.
Технології
Гранична влучність Leopard 2 забезпечується цифровою системою управління вогнем. Приціл EMES 15 з лазерним далекоміром та з вбудованим приладом нічного бачення зв’язаний з балістичним комп'ютером. Той здатен обраховувати траєкторію для різних типів боєприпасів, враховуючи погодні фактори, топографію місцевості та бічний вітер.
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- Leopard 2А6 має вбудований тепловізор для командира, що розширює можливості спостереження.
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- Танк оснащений гібридною навігаційною системою LITEF, яка підтримує GPS та інерціальну навігацію.
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За усіма параметрами Leopard 2 перевершує радянські та ранні російські танки, а повне розкриття його потенціалу на полі бою російсько-української війни ще тільки попереду.
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