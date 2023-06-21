Leopard 2: в Минобороны рассказали про технические характеристики флагмана "танковой коалиции"

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 26780 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 57080 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 62839 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 171790 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 93598 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 99296 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 289878 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 79848 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 130398 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169454 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
54%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 131699 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 214586 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 114020 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 68832 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 48932 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 171728 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 215141 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 289816 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 306449 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 356193 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 14936 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 49294 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 69214 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 114392 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 67466 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Leopard 2: в Минобороны рассказали про технические характеристики флагмана "танковой коалиции"

Киев • УНН

 • 674568 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Минобороны рассказали технические характеристики немецкого танка третьего поколения Leopard 2, стоящего на вооружении ВСУ и уже активно участвующего в боевых действиях. Он имеет мощное вооружение и бронирование, а высокая меткость достигается цифровой системой управления огнем, передает УНН с ссылкой на Military Media Center.

Leopard 2: в Минобороны рассказали про технические характеристики флагмана "танковой коалиции"

Детали

Leopard 2 - основной боевой танк третьего поколения производства компании Krauss-Maffei Wegmann. Его новые модификации входят в ТОП рейтингов лучших боевых машин мира. Украина сейчас получает Leopard 2 от 8 западных стран, которые вместе обязались поставить более 80 машин в версиях 2A4, Strv 122 (2А5), 2A6. Танки уже стали на вооружение ВСУ и привлечены к освобождению оккупированных территорий.

Вооружение

Философия создания Leopard 2 как «истребителя танков» воплощена в мощном вооружении машины. Версия 2A4 имеет 120-мм стабилизированную гладкоствольную пушку Rheinmetall. Она может пробивать 560-мм броню на дистанции до 2 км. Удлиненный ствол модификации 2A6, при использовании подкалиберного DM53А1, позволяет с 2 км прошивать уже 760 мм гомогенной брони. Leopard 2 может поражать движущиеся цели на расстоянии до 5 км, передвигаясь вне шоссе на полной скорости и в любых условиях видимости.

Защита

Танк имеет мощное бронирование. В лобовой проекции версия 2A4 имеет от 590 до 690 мм брони, которая выдерживает попадание 125-мм подкалиберного боеприпаса с расстояния 1,5 км. В версии 2A6 защита доведена до 750 мм для корпуса и до 950 мм для башни.
Для сравнения — толщина лобового бронирования российского Т-72Б3 составляет эквивалент 530 мм.

Технологии

Предельная меткость Leopard 2 обеспечивается цифровой системой управления огнем. Прицел EMES 15 с лазерным дальномером и со встроенным прибором ночного видения связан с баллистическим компьютером. Тот способен рассчитывать траекторию для различных типов боеприпасов, учитывая погодные факторы, топографию местности и боковой ветер.

  • Leopard 2А6 имеет встроенный тепловизор для командира, что расширяет возможности наблюдения.
  • Танк оснащен гибридной навигационной системой LITEF, которая поддерживает GPS и инерциальную навигацию.

По всем параметрам Leopard 2 превосходит советские и ранние российские танки, а полное раскрытие его потенциала на поле боя российско-украинской войны еще только впереди.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Танк Leopard 1: основные характеристики и польза для Сил обороны

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.58
Bitcoin
$78,494.30
S&P 500
$5,184.77
Tesla
$242.46
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,015.41
Ethereum
$1,530.33