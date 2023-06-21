Leopard 2: в Минобороны рассказали про технические характеристики флагмана "танковой коалиции"

Детали

Leopard 2 - основной боевой танк третьего поколения производства компании Krauss-Maffei Wegmann. Его новые модификации входят в ТОП рейтингов лучших боевых машин мира. Украина сейчас получает Leopard 2 от 8 западных стран, которые вместе обязались поставить более 80 машин в версиях 2A4, Strv 122 (2А5), 2A6. Танки уже стали на вооружение ВСУ и привлечены к освобождению оккупированных территорий.

Вооружение

Философия создания Leopard 2 как «истребителя танков» воплощена в мощном вооружении машины. Версия 2A4 имеет 120-мм стабилизированную гладкоствольную пушку Rheinmetall. Она может пробивать 560-мм броню на дистанции до 2 км. Удлиненный ствол модификации 2A6, при использовании подкалиберного DM53А1, позволяет с 2 км прошивать уже 760 мм гомогенной брони. Leopard 2 может поражать движущиеся цели на расстоянии до 5 км, передвигаясь вне шоссе на полной скорости и в любых условиях видимости.

Защита

Танк имеет мощное бронирование. В лобовой проекции версия 2A4 имеет от 590 до 690 мм брони, которая выдерживает попадание 125-мм подкалиберного боеприпаса с расстояния 1,5 км. В версии 2A6 защита доведена до 750 мм для корпуса и до 950 мм для башни.

Для сравнения — толщина лобового бронирования российского Т-72Б3 составляет эквивалент 530 мм.

Технологии

Предельная меткость Leopard 2 обеспечивается цифровой системой управления огнем. Прицел EMES 15 с лазерным дальномером и со встроенным прибором ночного видения связан с баллистическим компьютером. Тот способен рассчитывать траекторию для различных типов боеприпасов, учитывая погодные факторы, топографию местности и боковой ветер.



Leopard 2А6 имеет встроенный тепловизор для командира, что расширяет возможности наблюдения.



Танк оснащен гибридной навигационной системой LITEF, которая поддерживает GPS и инерциальную навигацию.



По всем параметрам Leopard 2 превосходит советские и ранние российские танки, а полное раскрытие его потенциала на поле боя российско-украинской войны еще только впереди.

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