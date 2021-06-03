Легіонер "Динамо" заявив про бажання продовжити кар'єру в АПЛ

Цитата

Вінгер вважає АПЛ ідеальним чемпіонатом для себе.

“Англійська Прем’єр-ліга була б ідеальним варіантом для мене. Я створений для неї. Але зараз я задоволений „Динамо“. І поки мій агент не дасть мені зелене світло, я залишуся тут. Новий клуб повинен захотіти підписати мене і запропонувати мені, і моїй родині перспективу. Якщо з’явиться гарна пропозиція, ми його розглянемо”, — підкреслив Родрігес.

Доповнення

У нинішній кампанії 25-річний Родрігес відіграв 38 матчів, забив 7 м’ячів і віддав 4 результативні передачі. За свою кар’єру футболіст встиг 31 раз вийти на футбольне поле у футболці збірної Люксембургу. Наразі трансферна вартість гравця сягає 2 млн. євро.