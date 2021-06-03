Легіонер "Динамо" заявив про бажання продовжити кар'єру в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Гравець збірної Люксембургу та київського "Динамо" Жерсон Родрігес зізнався, що хотів би спробувати себе в Англійській Прем'єр-Лізі, повідомляє УНН з посиланням на "Luxemburger Wort".
Цитата
Вінгер вважає АПЛ ідеальним чемпіонатом для себе.
“Англійська Прем’єр-ліга була б ідеальним варіантом для мене. Я створений для неї. Але зараз я задоволений „Динамо“. І поки мій агент не дасть мені зелене світло, я залишуся тут. Новий клуб повинен захотіти підписати мене і запропонувати мені, і моїй родині перспективу. Якщо з’явиться гарна пропозиція, ми його розглянемо”, — підкреслив Родрігес.
Доповнення
У нинішній кампанії 25-річний Родрігес відіграв 38 матчів, забив 7 м’ячів і віддав 4 результативні передачі. За свою кар’єру футболіст встиг 31 раз вийти на футбольне поле у футболці збірної Люксембургу. Наразі трансферна вартість гравця сягає 2 млн. євро.