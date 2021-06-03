Легионер "Динамо" заявил о желании продолжить карьеру в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Игрок сборной Люксембурга и киевского "Динамо" Жерсон Родригес признался, что хотел бы попробовать себя в Английской Премьер-Лиге, сообщает УНН со ссылкой на "Luxemburger Wort".
Цитата
Вингер считает АПЛ идеальным чемпионатом для себя.
“Английская Премьер-лига была бы идеальным вариантом для меня. Я создан для нее. Но сейчас я доволен „Динамо“. И пока мой агент не даст мне зеленый свет, я останусь здесь. Новый клуб должен захотеть подписать меня и предложить мне, и моей семье перспективу. Если появится хорошее предложение, мы его рассмотрим”, — подчеркнул Родригес.
Дополнение
В нынешней кампании 25-летний Родригес сыграл 38 матчей, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи. За свою карьеру футболист успел 31 раз выйти на футбольное поле в футболке сборной Люксембурга. Сейчас трансферная стоимость игрока составляет 2 млн. евро.