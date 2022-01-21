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Легендарного футболіста Пеле знову госпіталізували: яка причина

Легендарного футболіста Пеле знову госпіталізували: яка причина

Київ • УНН

 • 16708 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Колишнього бразильського футболіста Пеле госпіталізували для проведення курсу хіміотерапії. Про це повідомляє УНН із посиланням на ESPN.

Деталі

Цього разу 81-річний Пеле перебуватиме у клініці імені Альберта Ейншейтна (Сан-Паулу, Бразилія) кілька днів. Йому проведуть черговий курс хіміотерапії, яку він почав робити наприкінці минулого року.

Крім того, лікарі визначать точну локалізацію і ступінь поширення ракової пухлини в організмі ексфутболіста.

Додамо, що в Пеле виявили кілька пухлин: у кишечнику, печінці та легкому. Він постійно перебуває під наглядом медиків. 

Нагадаємо

У вересні колишньому футболісту Пеле видалили пухлину у товстій кишці. 8 грудня його на місяць госпіталізували через ускладнення після операції.

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