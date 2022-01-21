Легендарного футболиста Пеле снова госпитализировали: какая причина
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Бывшего бразильского футболиста Пеле госпитализировали для проведения курса химиотерапии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ESPN.
Детали
На этот раз 81-летний Пеле будет находиться в клинике имени Альберта Эйншейтна (Сан-Паулу, Бразилия) несколько дней. Ему проведут очередной курс химиотерапии, которую он начал делать в конце прошлого года.
Кроме того, врачи определят точную локализацию и степень распространения раковой опухоли в организме экс-футболиста.
Добавим, что у Пеле обнаружили несколько опухолей: в кишечнике, печени и легком. Он постоянно находится под наблюдением медиков.
Напомним
В сентябре бывшему футболисту Пеле удалили опухоль в толстой кишке. 8 декабря его на месяц госпитализировали из-за осложнений после операции.