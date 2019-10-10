Легалізація грального бізнесу дозволить прибрати “гральну історію” з вулиць - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Законопроект про легалізацію грального бізнесу дозволить створити можливості для розвитку готельного бізнесу в Україні та прибрати з вулиць незаконні гральні заклади. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає УНН.
“Ми зменшимо кількість людей, які витрачають свої останні гроші. Це переважно прості люди. Перший етап — казино у п’ятизіркових готелях, де на конкурсах дуже дорого продаватиметься ліцензія”, — зазначив Глава держави.
Володимир Зеленський наголосив, що готелі, у яких розташуються казино, повинні мати 200 номерів (у Києві) та 150 номерів (у регіонах країни).
“У нас на ринку є п’ятизіркові готелі, але вони дуже маленькі. Поки що немає можливостей зробити казино. Нам потрібен тест, як люди боротимуться за ці ліцензії. Ми хочемо, щоб будували готелі”, — пояснив Президент.
Він зазначив, що сьогодні люди залишають свої останні гроші у нелегальних гральних закладах. “Ми хочемо прибрати з вулиць усю “гральну історію”, — наголосив Зеленський.
У відповідному законопроекті, як пояснив Глава держави, будуть зазначені умови розміщення гральних автоматів у готелях, кількість номерів тощо.
Кошти від грального бізнесу, за словами Президента, спрямовуватимуть на потреби освіти, медицини та спорту. “Наприклад, нам потрібно цього року будувати у школах спортивні майданчики й басейни. Давайте всі ці гроші за ліцензію (на гральний бізнес. — Ред. ) віддамо на спорт”, — сказав Зеленський.
Раніше Президент доручив ухвалити закони про легалізацію грального бізнесу й видобутку бурштину.