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Легализация игорного бизнеса позволит убрать "игровую историю" с улиц - Зеленский

Киев • УНН

 • 11165 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Законопроект о легализации игорного бизнеса позволит создать возможности для развития гостиничного бизнеса в Украине и убрать с улиц незаконные игорные заведения. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает УНН.

Легализация игорного бизнеса позволит убрать "игровую историю" с улиц - Зеленский

"Мы уменьшим количество людей, которые тратят свои последние деньги. Это в основном простые люди. Первый этап - казино в пятизвездочных отелях, где конкурсах очень дорого будет продаваться лицензия", - отметил Глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что гостиницы, в которых расположатся казино, должны иметь 200 номеров (в Киеве) и 150 номеров (в регионах страны).

"У нас на рынке есть пятизвездочные отели, но они очень маленькие. Пока нет возможностей сделать казино. Нам нужен тест, как люди будут бороться за эти лицензии. Мы хотим, чтобы строили гостиницы", - пояснил Президент.

Он отметил, что сегодня люди оставляют свои последние деньги в нелегальных игорных заведениях. "Мы хотим убрать с улиц всю "игровую историю", - подчеркнул Зеленский.

В соответствующем законопроекте, как пояснил глава государства, будут указаны условия размещения игровых автоматов в гостиницах, количество номеров и тому подобное.

Средства от игорного бизнеса, по словам Президента, будут направляться на нужды образования, медицины и спорта. "Например, нам нужно в этом году строить в школах спортивные площадки и бассейны. Давайте все эти деньги за лицензию (на игорный бизнес, - ред.) отдадим на спорт", - сказал Зеленский.

Ранее Президент поручил принять законы о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.

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