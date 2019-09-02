Президент доручив ухвалити закони про легалізацію грального бізнесу й видобутку бурштину
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. До 1 грудня в Україні має бути розроблені і ухвалені в парламенті закони про легалізацію грального бізнесу й видобутку бурштину. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.
"Підготувати та внести до парламенту законопроекти про легалізацію грального бізнесу, про легалізацію видобутку бурштину. Термін – до 1 жовтня 2019 року", - зазначив Зеленський.
За його словами, відповідати за ці питання призначені Прем'єр Олексій Гончарук і міністр фінансів Оксана Маркарова.
При цьому він додав, що 1 грудня зазначені закони мають бути ухвалені.
Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, що під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради, уряду та правоохоронних органів будуть формуватися спільні плани і окреслюватись дорожня карта дій уряду.