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Ледве вижив: рибалка два тижні блукав Тихим океаном

Київ • УНН

 • 130524 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Два тижні тому рибалка зник у Тихому океані. Рятувальники знайшли його за 110 км від західного узбережжя США. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Ледве вижив: рибалка два тижні блукав Тихим океаном

Деталі

Рятувальники знайшли рибалку ще у четвер, заявила Берегова охорона Тихоокеанського північно-західного регіону США.  Канадські рятувальники, які знайшли його, кажуть, що він зловив і з'їв лосося, щоб вижити.

Чоловік, який не був ідентифікований, покинув Грей-Харбор у штаті Вашингтон 12 жовтня. Рятувальники побачили здалеку людину на плоті, яку згодом затягнули на борт свого катера. 

За словами офіційних осіб, стан чоловіка, здається, стабільний, і його транспортували назад на берег канадська берегова охорона та інша канадська рятувальна служба. 

Берегова охорона зазначає, що чоловік відпливав на риболовлю не один, але рятувальники не знайшли його компаньйона. Інцидент розслідується.

Нагадаємо

У смт Згурівка Київської області були врятовані троє рибалок, човен яких перекинувся на місцевому ставку.

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