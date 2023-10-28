Еле выжил: рыбак две недели блуждал по Тихому океану
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Две недели назад рыбак исчез в Тихом океане. Спасатели нашли его в 110 км от западного побережья США. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.
Детали
Спасатели нашли рыбака еще в четверг, заявила Береговая охрана Тихоокеанского северо-западного региона США. Канадские спасатели, которые нашли его, говорят, что он поймал и съел лосося, чтобы выжить.
Мужчина, который не был идентифицирован, покинул Грей-Харбор в штате Вашингтон 12 октября. Спасатели увидели издалека человека на плоту, которого впоследствии затащили на борт своего катера.
По словам официальных лиц, состояние мужчины, кажется, стабильное, и его транспортировали обратно на берег канадская береговая охрана и другая канадская спасательная служба.
Береговая охрана отмечает, что мужчина отплывал на рыбалку не один, но спасатели не нашли его компаньона. Инцидент расследуется.
Напомним
В пгт Згуровка Киевской области были спасены трое рыбаков, лодка которых перевернулась на местном пруду.