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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Еле выжил: рыбак две недели блуждал по Тихому океану

Киев • УНН

 • 130524 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Две недели назад рыбак исчез в Тихом океане. Спасатели нашли его в 110 км от западного побережья США. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Еле выжил: рыбак две недели блуждал по Тихому океану

Детали

Спасатели нашли рыбака еще в четверг, заявила Береговая охрана Тихоокеанского северо-западного региона США.  Канадские спасатели, которые нашли его, говорят, что он поймал и съел лосося, чтобы выжить.

Мужчина, который не был идентифицирован, покинул Грей-Харбор в штате Вашингтон 12 октября. Спасатели увидели издалека человека на плоту, которого впоследствии затащили на борт своего катера. 

По словам официальных лиц, состояние мужчины, кажется, стабильное, и его транспортировали обратно на берег канадская береговая охрана и другая канадская спасательная служба. 

Береговая охрана отмечает, что мужчина отплывал на рыбалку не один, но спасатели не нашли его компаньона. Инцидент расследуется.

Напомним

В пгт Згуровка Киевской области были спасены трое рыбаков, лодка которых перевернулась на местном пруду.

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