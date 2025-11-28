Лазерна епіляція в Центрі Лазерхауз — шлях до ідеально гладенької шкіри

$42.190.11
Ексклюзив
13:08 • 2790 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 1134 перегляди
Ще одна категорія українці може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 17183 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 15201 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 15442 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
08:06 • 26569 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 18623 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 17100 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
28 листопада, 06:29 • 14758 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 12014 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІPhoto28 листопада, 06:12 • 14981 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo28 листопада, 07:16 • 15205 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися28 листопада, 07:24 • 18031 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 28 листопада, 07:39 • 16788 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 15242 перегляди
Публікації
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04 • 9912 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto11:00 • 17183 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 15388 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
08:06 • 26569 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 28 листопада, 07:39 • 16930 перегляди
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 20206 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 37625 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 57879 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 90711 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 105779 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Північний потік
БМ-21 «Град»
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Лазерна епіляція в Центрі Лазерхауз — шлях до ідеально гладенької шкіри

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Сьогодні лазерна епіляція — це один з найефективніших та найзатребуваніших методів видалення небажаного волосся.

Лазерна епіляція в Центрі Лазерхауз — шлях до ідеально гладенької шкіри

Шукаєте салон з професійним обладнанням, досвідченими фахівцями та комфортними стерильними кабінетами — місцем, де процедура пройде безпечно та ефективно? Зверніть увагу на Центр лазерної епіляції та косметології "Лазерхауз" у Києві, який вже понад 16 років залишається лідером у цій сфері.

Чому тисячі людей вже обрали "Лазерхауз"?

●      Понад 16 років досвіду. Мережа Центрів працює по всій Україні, зокрема в Києві — тут десятки тисяч задоволених клієнтів, які повертаються знову.

●      Команда сертифікованих фахівців. Усі процедури проводять фахівці з великим досвідом та високою кваліфікацією. Усі фахівці регулярно підвищують кваліфікацію на тренінгах та семінарах, освоюючи міжнародні протоколи.

●      Оригінальні лазери з міжнародною сертифікацією. Для проведення лазерної епіляції використовується сертифікований діодний лазер Lumenis Light Sheer, схвалений FDA (США). Це "золотий стандарт" у світі лазерної епіляції.

●      Сучасні та стерильні кабінети. Центри обладнані за європейськими стандартами, дотримуються всіх санітарних норм.

●      Безпека та індивідуальне вирішення проблем. Перед процедурою проводиться обов'язкова консультація. Курс процедур підбирається для кожного клієнта індивідуально.

●      Гнучкий графік та зручні локації. У Києві понад 15 філій у різних районах міста — можна легко обрати найближчу. Працюємо без вихідних з 9:00 до 21:00.

●      Доступні ціни, постійні акції та програми лояльності. Демократична вартість при високому рівні сервісу + знижки на курси процедур.

Як проходить лазерна епіляція?

Процедура заснована на впливі лазерного променя на меланін у волосині. Світловий імпульс лазера руйнує волосяний фолікул, не пошкоджуючи шкіру. В результаті волосся перестає рости, а шкіра залишається гладкою.

●      Сеанс триває від 15 хвилин до 1 години — залежно від зони.

●      Курс включає в середньому 6–8 процедур з інтервалами в 4–6 тижнів.

●      Перші результати видно вже після 1–2 сеансів.

На якому лазері проводиться процедура в Лазерхауз?

Центр "Лазерхауз" використовує в роботі сучасний сертифікований американський лазер Lumenis Light Sheer. Апарат має міжнародну сертифікацію FDA (американське Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів), а також оснащений вбудованою системою охолодження, тому шкіра під час процедури не перегрівається. Lumenis Light Sheer - це лідер серед лазерів для епіляції: технологія останнього покоління забезпечує точне та делікатне видалення волосся на будь-якій ділянці тіла та при будь-якому типі шкіри.

Чому лазерна епіляція краще гоління?

●      безболісна процедура завдяки вбудованій системі охолодження в апараті;

●      відсутність подразнення на шкірі, порізів та вростання волосків;

●      підходить для всіх зон: обличчя, пахви, руки, ноги, бікіні, спина;

●      довгостроковий результат — гладкість на місяці і навіть роки.

Що важливо знати перед процедурою?

●      За 2 тижні до процедури не можна засмагати та відвідувати солярій.

●      За день потрібно зголити волосся в зоні обробки.

●      За 14 днів не можна вищипувати або видаляти волосся воском/шугарингом.

Протипоказання: активні запалення шкіри, онкологія, вагітність, свіжа засмага.

Перед першим візитом до "Лазерхауз" ви отримаєте повну консультацію зі спеціалістом з підбором індивідуального курсу.

Центри лазерної епіляції "Лазерхауз" у Києві

У столиці функціонують 19 сучасних Центрів у кожному районі Києва, включаючи філії біля станцій метро: Палац спорту, Либідська, Позняки, Оболонь, Контрактова площа, Золоті ворота, Лівобережна, Вокзальна, Голосіївська та інші.

Записатися на сеанс можна залишивши заявку на сайті або ж зателефонувавши за контактним номером телефону. Центри працюють без вихідних, щоб ви могли обрати зручний час навіть при щільному графіку.

Результат, якому довіряють

"Лазерхауз" — це Центр, що має ліцензію МОЗ, де працюють професіонали з великим досвідом. Все обладнання оригінальне та сертифіковане. Кожен етап процедури під контролем, а результат — прогнозований та стабільний. Про це свідчать численні нагороди, понад 1 мільйон щасливих клієнтів та сотні позитивних відгуків.

Хочете гладку шкіру без щоденного гоління та подразнень? Запишіться на безкоштовну консультацію та пройдіть процедуру зі знижкою вже сьогодні. Переконайтеся в ефективності та безболісності лазерної епіляції в "Лазерхауз".

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу