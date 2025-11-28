Лазерна епіляція в Центрі Лазерхауз — шлях до ідеально гладенької шкіри

Шукаєте салон з професійним обладнанням, досвідченими фахівцями та комфортними стерильними кабінетами — місцем, де процедура пройде безпечно та ефективно? Зверніть увагу на Центр лазерної епіляції та косметології "Лазерхауз" у Києві, який вже понад 16 років залишається лідером у цій сфері.

Чому тисячі людей вже обрали "Лазерхауз"?

● Понад 16 років досвіду. Мережа Центрів працює по всій Україні, зокрема в Києві — тут десятки тисяч задоволених клієнтів, які повертаються знову.

● Команда сертифікованих фахівців. Усі процедури проводять фахівці з великим досвідом та високою кваліфікацією. Усі фахівці регулярно підвищують кваліфікацію на тренінгах та семінарах, освоюючи міжнародні протоколи.

● Оригінальні лазери з міжнародною сертифікацією. Для проведення лазерної епіляції використовується сертифікований діодний лазер Lumenis Light Sheer, схвалений FDA (США). Це "золотий стандарт" у світі лазерної епіляції.

● Сучасні та стерильні кабінети. Центри обладнані за європейськими стандартами, дотримуються всіх санітарних норм.

● Безпека та індивідуальне вирішення проблем. Перед процедурою проводиться обов'язкова консультація. Курс процедур підбирається для кожного клієнта індивідуально.

● Гнучкий графік та зручні локації. У Києві понад 15 філій у різних районах міста — можна легко обрати найближчу. Працюємо без вихідних з 9:00 до 21:00.

● Доступні ціни, постійні акції та програми лояльності. Демократична вартість при високому рівні сервісу + знижки на курси процедур.

Як проходить лазерна епіляція?

Процедура заснована на впливі лазерного променя на меланін у волосині. Світловий імпульс лазера руйнує волосяний фолікул, не пошкоджуючи шкіру. В результаті волосся перестає рости, а шкіра залишається гладкою.

● Сеанс триває від 15 хвилин до 1 години — залежно від зони.

● Курс включає в середньому 6–8 процедур з інтервалами в 4–6 тижнів.

● Перші результати видно вже після 1–2 сеансів.

На якому лазері проводиться процедура в Лазерхауз?

Центр "Лазерхауз" використовує в роботі сучасний сертифікований американський лазер Lumenis Light Sheer. Апарат має міжнародну сертифікацію FDA (американське Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів), а також оснащений вбудованою системою охолодження, тому шкіра під час процедури не перегрівається. Lumenis Light Sheer - це лідер серед лазерів для епіляції: технологія останнього покоління забезпечує точне та делікатне видалення волосся на будь-якій ділянці тіла та при будь-якому типі шкіри.

Чому лазерна епіляція краще гоління?

● безболісна процедура завдяки вбудованій системі охолодження в апараті;

● відсутність подразнення на шкірі, порізів та вростання волосків;

● підходить для всіх зон: обличчя, пахви, руки, ноги, бікіні, спина;

● довгостроковий результат — гладкість на місяці і навіть роки.

Що важливо знати перед процедурою?

● За 2 тижні до процедури не можна засмагати та відвідувати солярій.

● За день потрібно зголити волосся в зоні обробки.

● За 14 днів не можна вищипувати або видаляти волосся воском/шугарингом.

Протипоказання: активні запалення шкіри, онкологія, вагітність, свіжа засмага.

Перед першим візитом до "Лазерхауз" ви отримаєте повну консультацію зі спеціалістом з підбором індивідуального курсу.

Центри лазерної епіляції "Лазерхауз" у Києві

У столиці функціонують 19 сучасних Центрів у кожному районі Києва, включаючи філії біля станцій метро: Палац спорту, Либідська, Позняки, Оболонь, Контрактова площа, Золоті ворота, Лівобережна, Вокзальна, Голосіївська та інші.

Записатися на сеанс можна залишивши заявку на сайті або ж зателефонувавши за контактним номером телефону. Центри працюють без вихідних, щоб ви могли обрати зручний час навіть при щільному графіку.

Результат, якому довіряють

"Лазерхауз" — це Центр, що має ліцензію МОЗ, де працюють професіонали з великим досвідом. Все обладнання оригінальне та сертифіковане. Кожен етап процедури під контролем, а результат — прогнозований та стабільний. Про це свідчать численні нагороди, понад 1 мільйон щасливих клієнтів та сотні позитивних відгуків.

Хочете гладку шкіру без щоденного гоління та подразнень? Запишіться на безкоштовну консультацію та пройдіть процедуру зі знижкою вже сьогодні. Переконайтеся в ефективності та безболісності лазерної епіляції в "Лазерхауз".